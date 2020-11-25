ديلي ميل تجيب: كيف يتفوق «الأعسر» على الأخرين؟

- يقودون بشكل افضل:

- يكتبون بشكل مميز:

- تزيد فرصهم في أن يصبحوا روؤساء:

- يتفوقون في بعض الرياضات:

- يستردون عافيتهم بشكل اسرع:

- يتفوقون في الحساب:

- يصلون للأهداف التي يريدونها:

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرا عن أصحاب اليد اليسرى، فبالرغم من أن كثير من المنتجات يتم تصنيعها لتوافق أصحاب اليد اليمنى، لكن هذا لا يمنع أن الأعسر يتفوق في بعض الأشياء، ونشرت الصحيفة أهم المزايا التي تجعل له الأفضلية.كشفت دراسة أجريت على 1500 سائق أن أصحاب اليد اليسرى أقل عرضة للحوادث مقارنة بغيرهم من أصحاب اليد اليمنى، لإدراكهم أن السيارات مصممة لأصحاب اليد اليمنى، وهو ما يتطلب منهم قدر أكبر من الانتباه.ما أظهرته دراسة أجريت في استراليا على نطاق محدود، تبين أن بمقدورهم الكتابة بصورة واضحة باستخدام يدهم اليمنى مقارنة بنمط كتابة أصحاب اليد اليمنى مستخدمين يدهم اليسرى.من أبرز رؤساء الدول الذين كانوا يستخدمون أياديهم اليسرى: هربرت هوفر، جيرالد فورد، جورج دبليو بوش، بيل كلينتون وباراك أوباما، بالإضافة لكل من هاري ترومان ورونالد ريجان، اللذان كانا يستخدمان ايديهم الاثنتين ببراعة، أي أن 7 من آخر 15 رئيسا للولايات المتحدة لم يكونوا من أصحاب اليد اليمنى.تزيد فرص تفوقهم عند ممارسة بعض أنواع الرياضات عن غيرهم من أصحاب اليد اليمنى، وهو ما يفسر سر تفوقهم في بعض الألعاب، مثل لعبة البينج بونج، ولعبة التنس.ما توصل إليه باحثون في دراسة، تبين أن طريقة برمجة الدماغ التي تجعله يتعامل مع هذا الخطر تختلف لديهم عن غيرهم من أصحاب اليد اليمنى.معظم الدراسات التي أجريت مؤخرا أظهرت أن أصحاب اليد اليسرى يتفوقون على أصحاب اليد اليمنى في حل أنواع معينة من المسائل الحسابية المعقدة بكل سهولة.يعتقد الباحثون أن بعض أدمغة أصحاب اليد اليسرى تتشابه مع أدمغة أصحاب اليد اليمنى، ما يجعلهم أقل تحيز تجاه أياديهم المهيمنة.