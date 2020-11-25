ديلي ميل تجيب: كيف يتفوق «الأعسر» على الأخرين؟
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:15 م
سلمى بدرطباعة
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرا عن أصحاب اليد اليسرى، فبالرغم من أن كثير من المنتجات يتم تصنيعها لتوافق أصحاب اليد اليمنى، لكن هذا لا يمنع أن الأعسر يتفوق في بعض الأشياء، ونشرت الصحيفة أهم المزايا التي تجعل له الأفضلية.
- يقودون بشكل افضل:
كشفت دراسة أجريت على 1500 سائق أن أصحاب اليد اليسرى أقل عرضة للحوادث مقارنة بغيرهم من أصحاب اليد اليمنى، لإدراكهم أن السيارات مصممة لأصحاب اليد اليمنى، وهو ما يتطلب منهم قدر أكبر من الانتباه.
- يكتبون بشكل مميز:
ما أظهرته دراسة أجريت في استراليا على نطاق محدود، تبين أن بمقدورهم الكتابة بصورة واضحة باستخدام يدهم اليمنى مقارنة بنمط كتابة أصحاب اليد اليمنى مستخدمين يدهم اليسرى.
- تزيد فرصهم في أن يصبحوا روؤساء:
من أبرز رؤساء الدول الذين كانوا يستخدمون أياديهم اليسرى: هربرت هوفر، جيرالد فورد، جورج دبليو بوش، بيل كلينتون وباراك أوباما، بالإضافة لكل من هاري ترومان ورونالد ريجان، اللذان كانا يستخدمان ايديهم الاثنتين ببراعة، أي أن 7 من آخر 15 رئيسا للولايات المتحدة لم يكونوا من أصحاب اليد اليمنى.
- يتفوقون في بعض الرياضات:
تزيد فرص تفوقهم عند ممارسة بعض أنواع الرياضات عن غيرهم من أصحاب اليد اليمنى، وهو ما يفسر سر تفوقهم في بعض الألعاب، مثل لعبة البينج بونج، ولعبة التنس.
- يستردون عافيتهم بشكل اسرع:
ما توصل إليه باحثون في دراسة، تبين أن طريقة برمجة الدماغ التي تجعله يتعامل مع هذا الخطر تختلف لديهم عن غيرهم من أصحاب اليد اليمنى.
- يتفوقون في الحساب:
معظم الدراسات التي أجريت مؤخرا أظهرت أن أصحاب اليد اليسرى يتفوقون على أصحاب اليد اليمنى في حل أنواع معينة من المسائل الحسابية المعقدة بكل سهولة.
- يصلون للأهداف التي يريدونها:
يعتقد الباحثون أن بعض أدمغة أصحاب اليد اليسرى تتشابه مع أدمغة أصحاب اليد اليمنى، ما يجعلهم أقل تحيز تجاه أياديهم المهيمنة.
- يقودون بشكل افضل:
كشفت دراسة أجريت على 1500 سائق أن أصحاب اليد اليسرى أقل عرضة للحوادث مقارنة بغيرهم من أصحاب اليد اليمنى، لإدراكهم أن السيارات مصممة لأصحاب اليد اليمنى، وهو ما يتطلب منهم قدر أكبر من الانتباه.
- يكتبون بشكل مميز:
ما أظهرته دراسة أجريت في استراليا على نطاق محدود، تبين أن بمقدورهم الكتابة بصورة واضحة باستخدام يدهم اليمنى مقارنة بنمط كتابة أصحاب اليد اليمنى مستخدمين يدهم اليسرى.
- تزيد فرصهم في أن يصبحوا روؤساء:
من أبرز رؤساء الدول الذين كانوا يستخدمون أياديهم اليسرى: هربرت هوفر، جيرالد فورد، جورج دبليو بوش، بيل كلينتون وباراك أوباما، بالإضافة لكل من هاري ترومان ورونالد ريجان، اللذان كانا يستخدمان ايديهم الاثنتين ببراعة، أي أن 7 من آخر 15 رئيسا للولايات المتحدة لم يكونوا من أصحاب اليد اليمنى.
- يتفوقون في بعض الرياضات:
تزيد فرص تفوقهم عند ممارسة بعض أنواع الرياضات عن غيرهم من أصحاب اليد اليمنى، وهو ما يفسر سر تفوقهم في بعض الألعاب، مثل لعبة البينج بونج، ولعبة التنس.
- يستردون عافيتهم بشكل اسرع:
ما توصل إليه باحثون في دراسة، تبين أن طريقة برمجة الدماغ التي تجعله يتعامل مع هذا الخطر تختلف لديهم عن غيرهم من أصحاب اليد اليمنى.
- يتفوقون في الحساب:
معظم الدراسات التي أجريت مؤخرا أظهرت أن أصحاب اليد اليسرى يتفوقون على أصحاب اليد اليمنى في حل أنواع معينة من المسائل الحسابية المعقدة بكل سهولة.
- يصلون للأهداف التي يريدونها:
يعتقد الباحثون أن بعض أدمغة أصحاب اليد اليسرى تتشابه مع أدمغة أصحاب اليد اليمنى، ما يجعلهم أقل تحيز تجاه أياديهم المهيمنة.