22 وفاة و2995 مصابًا بكورونا في مدارس تونس

أعلنت وزارة التربية التونسية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بالوسط المدرسي، بلغ 2995 مصابًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.وأضافت الوزارة - في بيان حول الحالة الوبائية في المؤسسات التربوية - أنه تم تسجيل 1384 إصابة بين المدرسين، شفي منهم 978 مصابًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ إلى 1257 إصابة، وتماثل 955 تلميذًا للشفاء.