الأمن العام يضبط 146 قضية مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 146 قضية مخدرات وتنفيذ 54149 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك خلال حملات موسعة تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام.تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.