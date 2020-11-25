عقب استقالته.. الرئيس التركي يهاجم مستشاره

شن الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجومًا على مستشاره المستقيل من منصبه، بولنت أرينش، معتبرًا أنه قد وجه إليه إساءة، بعدما طلب منه أن يقرأ كتاب زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش، المعتقل في سجون أردوغان، المعنون بدفران.وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في اجتماع الكتلة البرلمانية، "التوصية بقراءة كتاب كتبه أحد الإرهابيين قد أساءت إلي بشكل واضح"، وفقا لموقع تركيا الآن.وأعلن أرينتش، استقالته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، جراء تصريحاته الأخيرة التي طالب خلالها بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، لافتًا إلى أن الأكراد أكثر الفئات المضطهدة في تركيا.وعقب هذه التصريحات هاجم أردوغان، مستشاره أرينتش، قائلًا "أولئك الذين تسببوا في وفاة ياسين بورو، لا يمكن الدفاع عنهم أبدا من قبل الرئيس، أو من قبل رفقاء دربه، لا يمكننا أن نكون المدافعين عن أولئك الذين نظموا احتجاجات جيزي بارك".