15540 إجمالي إصابات كورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة السنغالية اليوم الأربعاء- أنه تم إجراء 743 فحصًا، كما تم تسجيل 13 حالة تعافٍ؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 15 ألفًا و540 حالة.وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 15 ألفًا و927 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3321 وفاة، كما أن هناك 55 حالة تتلقى العلاج بالمستشفيات.