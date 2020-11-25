«فرح عظيم».. تأملات جديدة للبابا تواضروس في صوم الميلاد

يُبَث المركز الإعلامي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية القس بولس حليم، طوال فترة صوم الميلاد حلقات يومية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان "فرح عظيم" وذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي والقنوات القبطية.ويتأمل قداسة البابا من خلال حلقات تأملات "فرح عظيم" في انجيلي متى ومرقس بالكتاب المقدس.وتأتي فكرة "فرح عظيم"، في إطار سعي قداسة البابا تواضروس الثاني إلى تقديم دراسة روحية مبسطة في إنجيلي متى ومرقس لتكون فرصة للوصول للفرح الحقيقي بميلاد السيد المسيح.