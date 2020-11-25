أمين «الشيوخ»: تشكيل اللجان النوعية عقب تصديق الرئيس على لائحة المجلس

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن الكوادر والقامات التي يضمها المجلس ستثري العمل داخله، وأن تنوع الخبرات يجعلهم مؤهلين للتعرض لكل القضايا المجتمعية بالدراسة والخروج بتوصيات وحلول مقترحة، بما يحقق مصلحة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين.وقال عتمان، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة ما بعد إقرار اللائحة الداخلية تقدم أعضاء المجلس بالاقتراحات المختلفة، لافتًا إلى أن مشروع اللائحة الداخلية والمزمع مناقشتها خلال الجلسات القادمة 29 نوفمبر خرجت بتوافق واسع ما بين أعضاء اللجنة التي ضمت جميع كل الأحزاب والقوى السياسية الأمر الذي سيلقي بظلاله خلال الجلسة العامة.ولفت أمين عام مجلس الشيوخ، إلى أن الأمانة العامة تتلقى تعديلات أعضاء المجلس على اللائحة حتى غدا الخميس، تمهيدا لعرضها على الجلسة التي تنعقد يوم الأحد القادم، مؤكدا أن الجلسة ستجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة حرصا على الصحة العامة للجميع، قائلًا: "الاعضاء يلتزمون بالإجراءات الاحترازية ويتم مراعاة الأساليب الوقائية المختلفة".ونوه عتمان، إلى أن تشكيل اللجان النوعية سيتم في أعقاب إقرار مشروع قانون اللائحة والتصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وحتى ذلك الوقت أسند للجنة إعداد اللائحة مهمة مناقشة أي قضايا أو مشروعات تحال للمجلس.وبسؤاله عن آلية جلوس الأعضاء، أشار الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى أنه ستكون بالتوافق بين الأعضاء وهيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس المستشار عبدالوهاب عبد الرازق والوكيلين.