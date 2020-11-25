«الصيادلة» تتقدم ببلاغ ضد 8 تطبيقات ومواقع تبيع أدوية عبر الانترنت

استكمالًا لحملة النقابة العامة للصيادلة ضد التطبيقات والمواقع الالكترونية التى تبيع أدوية بالمخالفة للقانون، تقدمت النقابة ببلاغ فى جهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الانترنت حمل رقم 2059006، وذلك ضد 7 تطبيقات لبيع أدوية عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أنه سبق تقديم بلاغ آخر حمل رقم 2024728 ضد تطبيق آخر، لمخالفتهم للقانون.وأوضحت نقابة الصيادلة أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار سعى النقابة الدائم للقضاء على هذه التطبيقات وملاحقتها قانونيًا، حيث أنها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.وأكدت النقابة على مخالفة تلك التطبيقات لعدة قوانين ولوائح منظمة للعمل بالمهنة أبرزها أولًا: قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى المواد رقم (37)، و75، و18، ثانيًا: قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، ثالثًا: مخالفة اللائحة التنفيذية لسنة 1970 "لائحة آداب المهنة" بالمادة (3)، رابعًا: قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.