الكرملين: انتشار كورونا يؤثر على المزاج العام للمجتمع

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن انتشار فيروس كورونا يؤثر على المزاج العام للمجتمع، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة في روسيا لمواجهة انتشار الوباء لا تتعلق بالإغلاق الكامل.وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء -"إنه يتم اتخاذ تدابير معينة ومحددة ليس لها علاقة بالإغلاق الكامل في البلاد، تؤتي ثمارها في عدد من الأقاليم الروسية"، مؤكدا أنه من غير الممكن في ظروف الجائحة تجنب تأثيرها على المزاج العام للمجتمع.ونوه بأن الإجراءات الوقائية المتخذة فيما يتعلق بضمان السلامة الوبائية تسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحرك عبر الأقاليم بشكل أكثر نشاطا.