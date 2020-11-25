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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرق منطقة طوسون بالإسكندرية.. و14 سيارة لشفط مياه الأمطار

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:28 م
غرق منطقة طوسون
غرق منطقة طوسون
هبه عويضه
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شهدت منطقة طوسون بحي المنتزه تان، شرق الإسكندرية، غرق العديد من شوارعها بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة، بعد أن ارتفعت المياه بالشوارع الرئيسية والداخلية، وغطت أفنية المدارس، ما أدى إلى غرق العديد من السيارات بالمنطقة.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال تفقده المنطقة، أن تراكمات المياه بالمنطقة نتيجة لميول بأعمال رصف الطريق، وامتلاء الشنايش والمطابق بالمياه نظرا للكثافة الشديدة لمياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة، وتم تدعيم المنطقة بـ14 سيارة شفط، للانتهاء من حل المشكلة.

ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أنه تم وضع خريطة جديدة أمس للإسكندرية للتعامل مع بؤر تراكمات الأمطار والمناطق الساخنة وتصريف المياه، والتي تساعد في تنظيم عمليات رفع تراكمات مياه الأمطار من خلال توزيع سيارات الشفط على الأحياء المختلفة بالإسكندرية، وسيتم تزويدها في حالة الضرورة بدعم من معدات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، وكذا الاستعانة بسيارات الشفط من المحافظات المجاورة للمساهمة في تصريف المياه وإلقائها في المصبات.

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