البابا تواضروس يعزي في رحيل القمص صليب كبيش

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني برسالة تعزية إلى الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا ومجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب القمص صليب كبيش، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة الراحة مع جميع المقدسين.ورحل القمص متى كبيش كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بطنطا وأستاذ اللاهوت الرعوي بالكلية الإكليريكية، عن عمر قارب الـ٨٣ عامًا قضى منها أكثر من ٥٢ سنة في خدمة المذبح المقدس بالكنيسة.وولد القمص الراحل في ١٤ فبراير ١٩٣٩ وسيم كاهنًا يوم ١٨ يوليو ١٩٦٨ بيد المتنيح الأنبا ديسقوروس أسقف المنوفية السابق، ونال رتبة القمصية يوم ١٥ مايو ١٩٧٥ بيد المتنيح الأنبا يوأنس أسقف الغربية.