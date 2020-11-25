تأجيل محاكمة 22 متهمًا في «داعش العمرانية»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 22 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى فى القضية المعروفة إعلاميً بـ«داعش العمرانية»، إلى جلسة 28 ديسمبر.وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.والمتهمون من 19 وحتى 22 تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من 3 وحتى الـ6 تهم الشروع فى قتل ضابط الشرطة محمد طارق، وفرد الشرطة محمد صبحى، وتهم تخريب ممتلكات عامة "سيارات شرطة.