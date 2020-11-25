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عالم

صحة غزة: كورونا تفشى ونقترب من الإغلاق الشامل

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:38 م
يوسف أبو الريش
يوسف أبو الريش
وكالات
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قال وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبوالريش، إنّ الإغلاق الذي اتخذته الجهات الحكومية في قطاع غزّة بالمراحل الأولى من تفشي وباء كورونا، ساهم في إعطاء وزارة الصحة فرصة لإعادة ترتيب أوراقها ومؤائمة الخطط وفق المستجدات.

وأضاف أبوالريش في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: "لا يمكن أن نصل بإمكانيات قطاع غزة وظروفه إلى السيطرة على الوباء واحتوائه"، مُوضحًا أن يتم السعي الآن لتثبيط انتشار الفيروس.

وتابع: "نحن الآن في مرحلة الاستجابة والتعايش، لكن سنحتاج للعودة خطوة إلى الوراء وتغيير سياساتنا حسب الحالة الوبائية"، مُبيّنًا أنّ الإغلاق الشامل ليس حلًا مستدامًا لهذه الجائحة.

ولفت إلى أنّه من الممكن أن يتم اللجوء للإغلاق الشامل في حال إنهاك المنظومة الصحية، مُستدركًا: "كل يوم نعمل فيه لتأخير الإغلاق هو لصالح المجتمع".

وبيّن أنّ الوضع الحالي يجعل قطاع غزّة يقترب بشكلٍ متسارع من الإغلاق الشامل، مُوضحًا أنّ المسافة التي تبعده عن ذلك هي التزام المواطنين بإجراءات السلامة.

وأردف: "الإغلاق الشامل في المراحل الأولى كان ضروريًا لكسر حدة انتشار الوباء، ووضع مؤشر بأنّ الحالة الصحية في قطاع غزة لم تعد كالسابق".

وأوضح أنّ 50 بالمائة من القدرة السريرية المخصصة لرعاية مصابي كورونا مغلقة الآن، مُستطردًا: "بعض المرضى يحتاج في الدقيقة الواحدة إلى 60 لترًا من الأكسجين، ونسعى لزيادة كميات الأكسجين في مستشفى غزّة الأوروبي للتعامل مع حالات أكبر".

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