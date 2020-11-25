رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«عدالة مصر الرقمية».. تفاصيل إقامة الدعوى المدنية عن بعد

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:56 م
عمر مروان
عمر مروان
حسام محفوظ
طباعة
استعرضت وزارة العدل تفاصيل المشروعات الرقمية التى تعرضها بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، الذى يقام خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

والتى تتضمن 10 مشروعات تكنولوجية ضمن مشروع «عدالة مصر الرقمية» للارتقاء بالمنظومة القضائية تضمنت خدمة إقامة الدعوى عن بعد.

وأطلقت وزارة العدل خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية https:digital.gov.eg، وتسمح هذه الخدمة للمحامين بإقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى، تسجيل المحامي على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية.

والمرحلة الثانية هي قيد الدعوى عن بعد، وفيها يتمكن المحامي من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية وفق الخطوات التالية:- اختيار اسم المحكمة، ونوع الجدول من القوائم المتاحة، تسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.

وتتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات، وتضيف لها QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.

بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه، ويقوم بمسحها ضوئيا
يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة.

يراجع الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامي، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.

ويتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيًا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.

ويتلقى الموظف إشعارًا يفيد سداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.

ويرسل النظام تنبيها للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها، ويلتزم المحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.

وتم إطلاق الخدمة في شهر يونيو 2020، بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وتوالى تفعيلها حتى الآن في سبع محاكم ابتدائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

سقوط هيثم الحريري في «إعادة النواب» بالإسكندرية

الجيزة تعلق الدراسة بالفترة المسائية تحسبًا لهطول أمطار غزيرة

الصور

image description

انطلاق مؤتمر موسع لكلية التربية الرياضية بأسيوط غدًا

image description

قريبا.. افتتاح مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدة التشخيص عن بعد «العيادة الذكية»

image description

إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية في دمياط

image description

إزالة عقار متهالك بعد نشوب حريق في دمياط

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

المتهمون بقتل «فتاة المعادي» داخل قفص الاتهام (صور)

الجيزة تعلق الدراسة بالفترة المسائية تحسبًا لهطول أمطار غزيرة

مصادر: 3 فرق بحث للكشف عن «شبكة سفاح الجيزة»

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم في استشكال حبس طليق الفنانة هالة صدقي

منوعات

علماء الآثار يكتشفون قاعدة معالجة لليشم يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 عام

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا لم تساعد مرضى الالتهاب الرئوي الحاد

9600 دولار سعر كمامة في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 25-11-2020

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

حكايات سمير صبرى مع جيهان السادات وكوكب الشرق

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
ماجد حبته
حرب فى الظلام!
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
المزيد

الثقافة

«قيم الشباب بين الواقع والسوشيال ميديا».. ندوة بالأعلى للثقافة

منتدى عفيفي مطر يناقش «مفيشْ رقمَ بيرد» لـ محسن محمد غدًا

بحضور وزيرة الثقافة.. أمسية بعنوان «مصر - إندونيسيا» اليوم

الإثنين.. ختام فعاليات معرض «فن الكم» بطلعت حرب