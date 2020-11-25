الاتحاد الأوروبى: الحرب فى إثيوبيا تزعزع استقرار شرق إفريقيا

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن القتال الدائر بين الجيش الإثيوبي وقوات من إقليم تيجراي الواقع في شمال البلاد يزعزع استقرار شرق إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي على نحو خطير، مشيرًا إلى ضرورة وقف الأعمال القتالية.وقُتل المئات منذ بدء القتال في الرابع من نوفمبر وفر ما يربو على 41 ألف لاجئ إلى السودان، فيما وردت أنباء عن استهداف الجماعات المسلحة للمدنيين.وقال جوزيب بوريل في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، بعدما تحدث مع وزير الخارجية الإثيوبي "عبرت عن قلقي البالغ بشأن العنف المتزايد على أساس عرقي والعدد الكبير من الضحايا وانتهاكات حقوق الإنسانوالقانون الإنساني الدولي".