مدبولى يوجه بسرعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة مطلع ديسمبر

صرف منحة العمالة غير المنتظمة





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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد بتقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة على أجندة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية.وخلال الاجتماع وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة العمل على سرعة البدء في إجراءات صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة؛ وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفى هذا الصدد قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول أعداد الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، فضلًا عن الذين سبق وقاموا بصرف هذه المنحة في دفعات سابقة.وفى هذا الإطار تم تكليف وزير المالية بتوفير التمويل اللازم لعملية الصرف، على أن يتم التنسيق مع وزير الاتصالات لإرسال الرسائل النصية للمستفيدين، وسرعة تحديد موعد لصرف المنحة لهم، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، في أثناء قيام المستفيدين بالحصول على المنحة من الأماكن المخصصة لذلك.