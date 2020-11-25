رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولى»: نشكر الرئيس على إشادته بالحكومة ونجدد العهد ببذل أقصى جهد لخدمة الشعب

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:29 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد بتقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة على أجندة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي جزءًا من اختبارات القبول بكلية الشرطة، مشيرًا إلى أن الحضور حمل عددًا من الرسائل المهمة عبر حديث الرئيس خلال هذه الفعالية مع عدد من الطلاب، لافتًا إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض حوارات الرئيس مع الطلاب المتقدمين حول عدد من الملفات المهمة، سواء الخدمية أو التنموية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شرفنا بتوجيه الرئيس الشكر للحكومة وإشادته بجهودها في مواجهة أزمة فيروس "كورونا" والتداعيات الاقتصادية المترتبة عليها، معربًا عن شكر وتقدير الحكومة لما ذكره رئيس الجمهورية، ومُجددًا العهد بأن تواصل الحكومة بذل أقصى جهودها لخدمة الشعب المصري، والعمل على تحقيق ما يصبو إليه.

وخلال الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على قيام صندوق "تحيا مصر" بإطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة، خلال الفعالية التي تم إطلاقها بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما هنأ القائمين عليه لنجاحهم في تسجيل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر تبرع بالمواد الغذائية على مستوى العالم.

وفي غضون ذلك، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر إلى كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الجهد المبذول لتنظيم معرض ومؤتمر النقل الذكي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط هيثم الحريري في «إعادة النواب» بالإسكندرية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

أمطار غزيرة على الإسكندرية.. و«طوارئ» لشفط المياه

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدة التشخيص عن بعد «العيادة الذكية»

image description

إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية في دمياط

image description

إزالة عقار متهالك بعد نشوب حريق في دمياط

image description

الانتهاء من تطوير ممشى رأس البر بدمياط

image description

غلق لجان إعادة انتخابات النواب بأسيوط وبدء الفرز

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

المتهمون بقتل «فتاة المعادي» داخل قفص الاتهام (صور)

مصادر: 3 فرق بحث للكشف عن «شبكة سفاح الجيزة»

أمطار غزيرة على الإسكندرية.. و«طوارئ» لشفط المياه

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم في استشكال حبس طليق الفنانة هالة صدقي

منوعات

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا لم تساعد مرضى الالتهاب الرئوي الحاد

9600 دولار سعر كمامة في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 25-11-2020

اسكتلندا أول دولة فى العالم تقدم منتجات صحية للمرأة مجانًا

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

حكايات سمير صبرى مع جيهان السادات وكوكب الشرق

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
ماجد حبته
حرب فى الظلام!
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
المزيد

الثقافة

بحضور وزيرة الثقافة.. أمسية بعنوان «مصر - إندونيسيا» اليوم

الإثنين.. ختام فعاليات معرض «فن الكم» بطلعت حرب

انطلاق فعاليات مهرجان مراكش الدولي للشعر الجمعة

مسرح الجمهورية يستضيف حفل توزيع جوائز «المواهب الذهبية» لأصحاب الهمم