ضبط هارب من حكم بالإعدام فى السلام

تمكنت مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل هارب من قضية قتل ومحكوم عليه بعقوبة الإعدام في منطقة السلام.كان رجال مباحث السلام أول بقيادة المقدم أحمد البنداري، قد تمكنوا من ضبط عاطل مقيم بمحافظة المنيا مطلوب للتنفيذ عليه فى قضية قتل عمد محكوم عليه فيها بالإعدام.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، وإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة.