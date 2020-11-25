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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تحث آسيان على تعزيز الرقابة الحدودية للسيطرة على كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:06 م
كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا
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حث قائد القوات البرية الماليزية الجنرال زامروز محمد زين القوات البرية في دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على تكثيف الدوريات في كبح الجرائم العابرة للحدود والتهريب، التي قد تفتح بوابة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الجنرال زامروز- وفق ما نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم الأربعاء- إن ماليزيا قد نفذت عملية الرقابة على حدودها بالتعاون مع وكالات الإنفاذ الأخرى لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين.

وأفادت وحدة الاتصالات العامة للقوات البرية - في بيانها - أن هذا كان من بين المقترحات التي طرحتها القوات البرية الماليزية في الاجتماع الـ21 لقادة القوات البرية في الآسيان الذي عقد عبر الاتصال المرئي.

وشدد زامروز - خلال الاجتماع - على الدور الثانوي للقوات البرية في مساعدة السلطات الأخرى لضمان نجاح العمليات التي نفذتها الحكومة في كسر سلسلة كوفيد-19، مؤكدا على أهمية تنفيذ خطة "حماية القوات" التي تركز على حماية أفراد القوات وصحتهم من جائحة كوفيد-19.

واقترح جنرال رابطة آسيان إقامة تعاون أوثق من خلال الاجتماعات والمناقشات الافتراضية، بما يتماشى مع إجراءات التشغيل القياسية في الوضع الطبيعي الجديد.

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