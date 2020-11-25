91 إصابة و148 وفاة جديدة بكورونا في مالي

أعلن معهد الصحة العمومية في باماكو تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مالي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكر المعهد في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للإصابات في مالي وصل إلى 4417 حالة، تعافى منها 3054، فيما تم تسجيل 148 حالة وفاة.