سرق هاتفه المحمول.. القبض على عامل قتل صديقه بعين شمس

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عامل على قتل صديقة داخل شقته لسرقة هاتفه المحمول في منطقة عين شمس.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم احمد طارق، رئيس مباحث قسم قسم شرطة عين شمس مفادة العثور على جثة أحد الأشخاص، بأرضية صالة الشقة محل سكنه وبها إصابات وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وقرر نجله أنه إكتشف الواقعة وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده.تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.بمواجهته ااعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمسكنه وإقامته بمفرده، اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه، وسرقة محتويات مسكنه، وفى سبيل ذلك توجه لمسكن المجنى عليه.بتاريخ الواقعة وعقب قيام الأخير بإستضافته وإعداد مشروب له قام بمغافلته وبادره بطعنة بإستخدام سلاح أبيض -سكين- تحصل عليه من أعلى منضدة بصالة الشقة المعثور عليه بمحل الواقعة مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته وإستولى على هاتفه المحمول وحافظة نقوده وبداخلها «مبلغ مالى، فيزا كارت، متعلقات شخصية».بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.