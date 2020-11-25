سرق هاتفه المحمول.. القبض على عامل قتل صديقه بعين شمس
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:05 م
هدير مصطفيطباعة
تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط عامل على قتل صديقة داخل شقته لسرقة هاتفه المحمول في منطقة عين شمس.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم احمد طارق، رئيس مباحث قسم قسم شرطة عين شمس مفادة العثور على جثة أحد الأشخاص، بأرضية صالة الشقة محل سكنه وبها إصابات وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وقرر نجله أنه إكتشف الواقعة وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده.
تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
بمواجهته ااعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمسكنه وإقامته بمفرده، اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه، وسرقة محتويات مسكنه، وفى سبيل ذلك توجه لمسكن المجنى عليه.
بتاريخ الواقعة وعقب قيام الأخير بإستضافته وإعداد مشروب له قام بمغافلته وبادره بطعنة بإستخدام سلاح أبيض -سكين- تحصل عليه من أعلى منضدة بصالة الشقة المعثور عليه بمحل الواقعة مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته وإستولى على هاتفه المحمول وحافظة نقوده وبداخلها «مبلغ مالى، فيزا كارت، متعلقات شخصية».
بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم احمد طارق، رئيس مباحث قسم قسم شرطة عين شمس مفادة العثور على جثة أحد الأشخاص، بأرضية صالة الشقة محل سكنه وبها إصابات وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وقرر نجله أنه إكتشف الواقعة وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده.
تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
بمواجهته ااعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمسكنه وإقامته بمفرده، اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه، وسرقة محتويات مسكنه، وفى سبيل ذلك توجه لمسكن المجنى عليه.
بتاريخ الواقعة وعقب قيام الأخير بإستضافته وإعداد مشروب له قام بمغافلته وبادره بطعنة بإستخدام سلاح أبيض -سكين- تحصل عليه من أعلى منضدة بصالة الشقة المعثور عليه بمحل الواقعة مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته وإستولى على هاتفه المحمول وحافظة نقوده وبداخلها «مبلغ مالى، فيزا كارت، متعلقات شخصية».
بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.