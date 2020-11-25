«نصائح.. تحية.. وبارقة أمل».. ماذا قال «السيسي» عن الموجة الثانية لكورونا؟

"الوعي لقاح فيروس كورونا"

"تحية شعب مصر"

"كل السيناريوهات"

"تحية الأطقم الطبية"

"الوباء ما زال مستمرا"

"لا نريد تكرار الغلق"

"دعوة للتعاون"

"مبادرة 100 مليار جنيه للمواجهة"

"أدعو الجميع للهدوء"

"لا تجلسوا في أماكن مغلقة"

"تهوية المنازل"

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مهمة، أمس الثلاثاء، للشعب المصري، تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وهو ما تابعه المصريون بترقب:أكد الرئيس السيسي أن الوعي هو اللقاح الحقيقي للتعامل مع فيروس كورونا، داعيًا المصريين للحذر والحيطة؛ لأن إصابات الفيروس تتزايد.توجه الرئيس السيسي، بالتحية والتقدير لشعب مصر، مشيرًا إلى أنه أجرى نقاشًا مطولًا بشأن تداعيات وتطور الموقف الوبائي للفيروس في العالم ومصر.أكد السيسي أن كل ما يتعلق بجائحة "كورونا" أخذ وقته في النقاش، وتم عرض كل السيناريوهات المختلفة الخاصة بهذا الموقف من جانب المسؤولين سواء في وزارة الصحة أو التعليم العالي أو من جانب مستشار الرئيس للشؤون الصحية أو من جانب رئيس الوزراء.وجه الرئيس السيسي التحية للأطقم الطبية التي لا تزال تقوم بدور عظيم جدًا من نهاية العام الماضي ومستمر حتى الآن في الحفاظ على الحالة الصحية للمصريين.أكد الرئيس السيسي أن الوباء ما زال مستمرًا، ولا بد من استمرار حرصنا على الإجراءات الوقائية التي تحدثنا فيها خلال الشهور الماضية والحملات الإعلامية في شأنها.قال الرئيس السيسي "إننا اضطررنا خلال إدارة الموجة الأولى أن نتخذ إجراءات من المهم ألا نكررها مرة أخرى وذلك لن يحدث إلا بتعاونكم وحرصكم واتخاذ الأمر بمحمل الجد من جانب كل الفئات والمستويات في مصر، وعندما اضطررنا لعمل عزل جزئي وإغلاق جامعات ومدارس ومطاعم ومنشآت سياحية وغيرها، خلال الموجة الأولى، والآن لا نريد أن نعيد هذا الأمر".أكد السيسي أن عرض المسؤولين للموقف الحالي عكس زيادة حجم الإصابات في مصر وبالتالي فإننا نتحسب أن هذه الزيادة توجه لنا رسالة أن نأخذ إجراءات أكثر شدة وقسوة مثلما حدث خلال الموجة الأولى، ولتجنب ذلك نحتاج تعاونكم وحرصكم لعدم تكرار هذه الإجراءات.أكد الرئيس السيسي أنه أطلق مبادرة بقيمة ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة آثار الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا الوباء كان له تأثير قاسٍ على اقتصاديات العالم كله، لكن في مصر احتفظنا بجزء من النجاح نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي وأيضًا تحمل المصريين لكثير من الإجراءات.دعا الرئيس الجميع إلى التحلي بالهدوء دون خوف أو فزع، قائلا إن اللقاح الحقيقي هو الوعي في التعامل مع الوباء مع استمرار عمل الدول على التوصل إلى لقاحات، وفي مصر نعمل في هذا الاتجاه دون الكلام عنه حتى يوفقنا الله إلى التوصل إلى ما يمكن الإعلان عنه بشكل رسمي".دعا الرئيس إلى عدم الجلوس في الأماكن المغلقة واحترام التباعد الاجتماعي مع استخدام الكمامات بشكل دائم؛ لتقليل فرص الإصابة، كما دعا الشركات والمصانع ووسائل المواصلات إلى الاستمرار في الحرص على استخدام الكمامات، داعيًا رئيس الوزراء إلى العمل على طرح كميات أكبر من الكمامات على بطاقات التموين وفي المدارس والجامعات.دعا "السيسي" المواطنين إلى العمل على تجديد تهوية الأماكن وممارسة الرياضة، مجددًا؛ تقديره للأطقم الطبية والحكومة في إدارتها للأزمة، مشيرا إلى وجود لجنة متخصصة علمية تدير الأزمة منذ ديسمبر من العام الماضي وسيتم تدعيمها لدراسة أنسب اللقاحات التي يمكن أن نتعاقد عليها لصالح المرحلة القادمة، مع الوضع في الاعتبار أن هذا اللقاح لن يكون متوافرًا إلا اعتبارًا من منتصف العام المقبل، ولكن التعاقد سيبدأ خلال أيام قليلة.