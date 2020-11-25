رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: نقل أطباء عسكريين إلى قره باغ لتقديم المساعدة للسكان

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:03 م
أطباء عسكريين روس
أطباء عسكريين روس
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أطباء عسكريين روس توجهوا جوًا إلى ناغورني قره باغ من منطقة "خاباروفسك" الروسية لتقديم المساعدة للسكان المحليين.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، من أجل تنظيم الدعم الطبي لوحدة حفظ السلام الروسية وتقديم المساعدة الطبية للسكان المحليين، تم نقل قوات ووسائل وحدة طبية ذات أغراض خاصة تابعة للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية إلى ناغورني قره باغ".

وأوضح أن الوحدة الطبية الروسية تضم أطباء وعاملين طبيين سيكونون على استعداد دائم لتقديم المساعدات الطبية"، وأن أول طائرتين من طراز "إيل-76" أقلعتا لهذا الغرض إلى قره باغ من مطار "خاباروفسك – نوفي" الروسي.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه سيتم نقل 122 طبيبا عسكريا و54 سيارة وآلية خاصة و66 طنا من المواد الضرورية إلى ناغورني قره باغ لتنفيذ هذه المهمة.

وكانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا اتّفاقًا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في العاشر من نوفمبر الجاري، وينص الاتفاق على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس بين الجانبين المتحاربين والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

موضوعات متعلقة

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

خاص.. محمود علاء يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

«الأرصاد» تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

«الأرصاد» تكشف الموقف من إقامة مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدة التشخيص عن بعد «العيادة الذكية»

image description

إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية في دمياط

image description

إزالة عقار متهالك بعد نشوب حريق في دمياط

image description

الانتهاء من تطوير ممشى رأس البر بدمياط

image description

غلق لجان إعادة انتخابات النواب بأسيوط وبدء الفرز

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

المتهمون بقتل «فتاة المعادي» داخل قفص الاتهام (صور)

مصادر: 3 فرق بحث للكشف عن «شبكة سفاح الجيزة»

أمطار غزيرة على الإسكندرية.. و«طوارئ» لشفط المياه

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم في استشكال حبس طليق الفنانة هالة صدقي

منوعات

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا لم تساعد مرضى الالتهاب الرئوي الحاد

9600 دولار سعر كمامة في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 25-11-2020

اسكتلندا أول دولة فى العالم تقدم منتجات صحية للمرأة مجانًا

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

حكايات سمير صبرى مع جيهان السادات وكوكب الشرق

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
ماجد حبته
حرب فى الظلام!
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
المزيد

الثقافة

بحضور وزيرة الثقافة.. أمسية بعنوان «مصر - إندونيسيا» اليوم

الإثنين.. ختام فعاليات معرض «فن الكم» بطلعت حرب

انطلاق فعاليات مهرجان مراكش الدولي للشعر الجمعة

مسرح الجمهورية يستضيف حفل توزيع جوائز «المواهب الذهبية» لأصحاب الهمم