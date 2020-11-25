روسيا: نقل أطباء عسكريين إلى قره باغ لتقديم المساعدة للسكان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أطباء عسكريين روس توجهوا جوًا إلى ناغورني قره باغ من منطقة "خاباروفسك" الروسية لتقديم المساعدة للسكان المحليين.وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، من أجل تنظيم الدعم الطبي لوحدة حفظ السلام الروسية وتقديم المساعدة الطبية للسكان المحليين، تم نقل قوات ووسائل وحدة طبية ذات أغراض خاصة تابعة للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية إلى ناغورني قره باغ".وأوضح أن الوحدة الطبية الروسية تضم أطباء وعاملين طبيين سيكونون على استعداد دائم لتقديم المساعدات الطبية"، وأن أول طائرتين من طراز "إيل-76" أقلعتا لهذا الغرض إلى قره باغ من مطار "خاباروفسك – نوفي" الروسي.وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه سيتم نقل 122 طبيبا عسكريا و54 سيارة وآلية خاصة و66 طنا من المواد الضرورية إلى ناغورني قره باغ لتنفيذ هذه المهمة.وكانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا اتّفاقًا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في العاشر من نوفمبر الجاري، وينص الاتفاق على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس بين الجانبين المتحاربين والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.