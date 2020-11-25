«غرامة وسجن».. كيف واجهت المؤسسات والهيئات عدم ارتداء الكمامة؟

"غرامة وسجن"

"4 آلاف جنيه"

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، فصل 11 طالبة بالمدينة الجامعية، ومجازاة 3 موظفين، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات، في خطوة للتأكيد على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية في الجامعات والمدن التابعة لها، في ظل اتخاذ مصر خطوات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.لم تكن الجامعة المكان الوحيد الذي فرض عقوبات على عدم ارتداء الكمامة داخله.في 26 مايو الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في 6 أماكن، سواء للعاملين فيها، أو لكل المترددين عليها من الشعب المصري.ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ14، على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".أقر مسؤولو مترو الأنفاق قانونًا لمن يخالف الإجراءات الاحترازية داخله ولم يرتدي الكمامة، حيث تصل الغرامة إلى 4 آلاف جنيه على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامة، إضافة إلى أن المحطات لن تسمح لأي راكب بالدخول دون ارتداء الكمامة، أنه يوجد عدد من المفتشين لمراقبة ذلك.