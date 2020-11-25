1202 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء تسجيل 1202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 422 ألفًا و915 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني، أن الفلبين لديها ثاني أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، كما أنها تحتل المرتبة الـ26 في العالم من حيث الإصابات المؤكدة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد ارتفع إلى 386 ألفًا و955 حالة، بعد تسجيل السلطات الصحية 183 حالة تعافٍ جديدة في آخر 24 ساعة، فيما مثل إجمالي حالات الشفاء حوالي 92% من الحالات التراكمية في البلاد.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة مرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي، مما رفع عدد الوفيات في الفلبين بسبب الفيروس التاجي إلى 8215 حالة.ولفتت الوزارة إلى أنه لا يزال هناك 27 ألفًا و745 حالة نشطة في الفلبين، من بين هؤلاء حوالي 84% يعانون من أعراض خفيفة، وحوالي 8% لا تظهر عليهم أعراض، و0.25% حالات متوسطة، وحوالي 3% حالات شديدة، فضلًا عن 6% في حالة حرجة.من جهتها، أعلنت إدارة الغذاء والدواء في البلاد، الأسبوع الماضي، أن لقاحات فيروس كورونا يمكن أن تصل إلى الفلبين قبل الربع الثاني من 2021، إذا أصدر الرئيس رودريجو دوتيرتي تفويضًا لاستخدامها.