6 وفيات و613 إصابة جديدة بكورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 6 وفيات و613 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنه تم إجراء 2092 فحصا مخبريا، لافتة إلى تعافي 203 إصابات.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 16755 إصابة، منها 6093 حالة نشطة، و9774 حالة شفاء، فيما بلغت حصيلة الوفيات 78.