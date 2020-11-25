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حوادث

المتهمون بقتل «فتاة المعادي» داخل قفص الاتهام (صور)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:53 ص
المتهمون بقتل فتاة
المتهمون بقتل فتاة المعادي
عادل عبد العال
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تستأنف الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «قتل فتاة المعادي».

ووصل المتهمين إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة مرتدين الملابس البيضاء، وتم إيداعهم قفص الاتهام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه شقوير بعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف، أشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوي، أيمن عبد الرازق محمد لأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبدالرشيد.

وجهت النيابة لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها «مريم» عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.

وأضاف قرار الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

كما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

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