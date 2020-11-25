«القباج» توجه فرق التدخل بالتواجد فى الشوارع للتعامل مع الاطفال والكبار بلا مأوى

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بضرورة الاستعداد الكامل لمواجهة أية تداعيات محتملة للأمطار والسيول بالمحافظات.كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع التابع للوزارة وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوي بضرورة الانتشار في الشوارع بمختلف المحافظات والتعامل الفوري والسريع مع حالات الأطفال والكبار بلا مأوى ونقلهم إلى مؤسسات دور الرعاية التابعة للوزارة.وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد لفرق الإنقاذ الخاصة بالسيول بالمعدات الخاصة بالتعامل في حالات الأمطار والسيول وكذلك سيارات التدخل الطبي والدفع الرباعي المجهزة للتعامل في المناطق الوعرة.وأكدت أن الهلال الأحمر المصري قام بدعم المخازن الاستراتيجية بالمعدات والمواد الإغاثية تحسبا لأي طوارئ قد تحدث وكذلك تم تفعيل خطة الإزاحة والمساندة من المحافظات المجاورة والمركز الرئيسي، بالإضافة إلى تجهيز أماكن الإيواء.