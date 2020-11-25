رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الموافق 10 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج» توجه فرق التدخل بالتواجد فى الشوارع للتعامل مع الاطفال والكبار بلا مأوى

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:53 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بضرورة الاستعداد الكامل لمواجهة أية تداعيات محتملة للأمطار والسيول بالمحافظات.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع التابع للوزارة وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوي بضرورة الانتشار في الشوارع بمختلف المحافظات والتعامل الفوري والسريع مع حالات الأطفال والكبار بلا مأوى ونقلهم إلى مؤسسات دور الرعاية التابعة للوزارة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد لفرق الإنقاذ الخاصة بالسيول بالمعدات الخاصة بالتعامل في حالات الأمطار والسيول وكذلك سيارات التدخل الطبي والدفع الرباعي المجهزة للتعامل في المناطق الوعرة.

وأكدت أن الهلال الأحمر المصري قام بدعم المخازن الاستراتيجية بالمعدات والمواد الإغاثية تحسبا لأي طوارئ قد تحدث وكذلك تم تفعيل خطة الإزاحة والمساندة من المحافظات المجاورة والمركز الرئيسي، بالإضافة إلى تجهيز أماكن الإيواء.

موضوعات متعلقة

خاص.. محمود علاء يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

المتهمون بقتل «فتاة المعادي» داخل قفص الاتهام (صور)

جابر القرموطي يودع «الحياة»

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدة التشخيص عن بعد «العيادة الذكية»

image description

إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية في دمياط

image description

إزالة عقار متهالك بعد نشوب حريق في دمياط

image description

الانتهاء من تطوير ممشى رأس البر بدمياط

image description

غلق لجان إعادة انتخابات النواب بأسيوط وبدء الفرز

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

المتهمون بقتل «فتاة المعادي» داخل قفص الاتهام (صور)

مصادر: 3 فرق بحث للكشف عن «شبكة سفاح الجيزة»

أمطار غزيرة على الإسكندرية.. و«طوارئ» لشفط المياه

إنفوجراف

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم في استشكال حبس طليق الفنانة هالة صدقي

منوعات

دراسة: بلازما المتعافين من كورونا لم تساعد مرضى الالتهاب الرئوي الحاد

9600 دولار سعر كمامة في اليابان

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 25-11-2020

اسكتلندا أول دولة فى العالم تقدم منتجات صحية للمرأة مجانًا

أيام زمان

سمير صبرى: عبد الحليم حافظ كان يقف على خشبة أثناء التمثيل ليكون طويلا

حكايات سمير صبرى مع جيهان السادات وكوكب الشرق

«حجزا غرفة مشتركة فى فندق».. شهادة سمير صبرى على عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى

مأساة سعاد حسنى 1| هكذا استقبلت علاجها على نفقة الدولة: «خير جاى متأخر»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن التحول الرقمي.. والابتكار
ماجد حبته
حرب فى الظلام!
د.مينا بديع عبدالملك
فى اليوبيل الماسى لجمعية الدراسات القبطية
منى رجب
ليلة ساحرة مع أم كلثوم بقصر عابدين
المزيد

الثقافة

بحضور وزيرة الثقافة.. أمسية بعنوان «مصر - إندونيسيا» اليوم

الإثنين.. ختام فعاليات معرض «فن الكم» بطلعت حرب

انطلاق فعاليات مهرجان مراكش الدولي للشعر الجمعة

مسرح الجمهورية يستضيف حفل توزيع جوائز «المواهب الذهبية» لأصحاب الهمم