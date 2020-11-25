أزمة نفسية تدفع شابًا للانتحار في مايو.. «شنق نفسه في مروحة سقف»

تخلص شاب من حياته، اليوم الأربعاء، بتعليق نفسه في حبل بمروحة السقف بغرفة النوم، داخل مسكنه بمدينة 15 مايو.تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة ١٥ مايو بلاغا من سيد عبد الرحمن، 71 سنة، ضابط قوات مسلحه بالمعاش، يفيد انتحار نجله «محمد. س»، 31 عامًا، حاصل على بكالوريوس خدمه اجتماعية.انتلقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين انتحاره عن طريق تعليق نفسه بمروحه السقف بغرفه النوم الخاصه به وبالفحص قرر والده بأن نجله المتوفي يعاني من مرض نفسي، عبارة عن اضطرابات نفسيه وعصبية وسبق حجزه بمستشفى القوات المسلحه بقسم الأمراض النفسية وتم اكتشاف الواقعة عن طريق والده ووالدته المقيمين معه بنفس الشقة.تم تحرير محضر بالواقعه واخطار النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.