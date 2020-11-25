طقس سيئ وسقوط أمطار بمناطق في كفرالشيخ

شهدت المناطق الشمالية الساحلية لمحافظة كفرالشيخ (البرلس وبلطيم وشمال مطوبس)، صباح اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة وغيوم ورعد، ما تسبب في تأثر حركة الصيد في بحيرة البرلس بشكل كبير.وذكر بيان صادر عن المحافظة، أن الأمطار الغزيرة أثرت أيضًا على حركة سير الشاحنات الثقيلة العابرة للطريق الساحلي الدولي بين الإسكندرية وبورسعيد في منطقة البرلس، وهي أطول مسافة على الطريق الدولي (120) كيلومترًا.