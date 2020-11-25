1563 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 129 ألفا و85 حالة.ونقلت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية - على موقعها الإلكتروني - عن الوزارة أنه تعافى أيضا 1969 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 100 ألف و913 حالة.وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لوفيات الفيروس بلغت 2040 شخصا، وذلك بعد تسجيل 38 حالة وفاة جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 513 حالة.