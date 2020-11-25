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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البيان» الإماراتية: إرهاب «الحوثي» تجاوز كل الخطوط

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:57 ص
الحوثيين
الحوثيين
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أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي ارتكبته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باستهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة السعودية، يبين عقلية هذه الميليشيات الإرهابية والتى تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها الصادرة اليوم الأربعاء- تحت عنوان "اعتداء جبان وتضامن كامل"- أن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، دليل جديد على سعي ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، من خلال استهداف قطاع النفط الحيوي في مدينة تعج بالسكان، من دون مراعاة لأبسط ما تنص عليه المواثيق الإنسانية والدولية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإمارات، ومن منطلق شعارها "معًا أبدًا"، تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية، تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها الثابت لكل ما تتخذه من إجراءات، لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، فأمن الإمارات وأمن المملكة واحد لا يتجزأ، وأي تهديد أو خطر يواجه المملكة، تعتبره الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وشددت "البيان"، في ختام افتتاحيتها، على أن الإدانات الدولية التي توالت بعد الاستهداف الحوثي، تؤكد صوابية موقف السعودية والإمارات من هذه الجماعة الإرهابية، مطالبة بموقف دولي حازم في مواجهة التخريب الحوثي، خاصة وأن هذه الممارسات والاعتداءات الخطيرة في هذه المنطقة الحيوية، سيطال تأثيرها العالم بأسره.

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