إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية في دمياط

تحركت حملة مكبرة برئاسة حازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط، لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية في المهد، حيث قامت الوحدة بالسنانية بإزالة عدد 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بأسوار من الطوب الأبيض، بمشاركة عبد الخالق فرج نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وعادل جلال رئيس الوحدة المحلية بالسنانية، ومسئول القسم الفني بالوحدة ومسئول حماية الأراضي الزراعية.تم إزالة التعديات بإجمالي مساحة 330 متر مربع، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة، على أن يتم شن حملات عدة لإزالة أي تعديات مخالفة بالبناء.