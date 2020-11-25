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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:41 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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ذكرت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة وغادرته سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة؛ ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 18 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21 ألفا و761 طنا تشمل 12 ألفا و677 طن يوريا، و2154 طن ملح، و4700 طن كسب فول صويا و3230 طن فوسفات، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47 ألفا و417 طنا تشمل 12 ألفا و540 طن قمح و21 ألفا و424 طن ذرة، و8300 طن خردة و5153 طن حديد.‎

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات شمل 899 حاوية مكافئة تضم خضراوات (بطاطا - بطاطس - فلفل أحمر - فاصوليا - خضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (سمسم - شطة - فول - كراوية - ريحان - فول سوداني)، وفاكهة (فراولة) يتم تصديرها إلى دول (السعودية - المغرب - الأردن - هولندا - بلجيكا - باكستان - ألمانيا - سيريلانكا - مالطا - فرنسا)، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 901 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 2675 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 133 ألفا و317 طنا وفي مخازن القطاع الخاص 19 ألفا و285 طنا، وغادر الميناء قطارا بحمولة إجمالية 1296 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3087 شاحنة منها 504 شاحنات بحمولة إجمالية قدرها 27 ألفا و290 طن بضائع عامة.

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