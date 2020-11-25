حداد وطني 3 أيام في النيجر لوفاة رئيس البلاد الأسبق

أعلنت حكومة النيجر الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، وذلك لوفاة رئيس البلاد الأسبق تانجي مامادو عن عمر يناهز 82 عامًا.وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء أن حكومة النيجر أفادت بأن مامادو توفي أمس الثلاثاء في نيامي، دون تحديد سبب الوفاة.وكان مامادو قد انتخب لقيادة النيجر مرتين خلال الفترة من 1999 إلى 2010، وأطيح به في انقلاب بعد محاولته تغيير الدستور لبسط قبضته على السلطة.