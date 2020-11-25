السكة الحديد: إعادة تشغيل 5 قطارات جديدة لتوفير راحة الركاب

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم، إعادة تشغيل 5 قطارات تحمل أرقام "337، 350، 351، 352، 4350، وهي: طنطا ميت غمر، ميت غمر السنطة، السنطة محلة روح، السنطة طنطا، وتعديل ميعاد قطار 303 ركاب طنطا- السنطة – محلة، لافتة إلى تعطيل تشغيلهم في أيام العطلات.وأكدت هيئة السكة الحديد عبر "فيس بوك" أن الهيئة تعمل على تنفيذ استراتيجية تقوم على مبدأ رئيسي مضمونه تقديم خدمة تُلائم متطلبات جمهور الركاب وتلبي ما يوفر لهم الراحة.وأشارت الهيئة إلى أن الهيئة تسعى للحفاظ على راحة الركاب وتوفير جميع احتياجاتهم من الهيئة.