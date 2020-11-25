قوى عاملة جنوب سيناء: إصدار وتجديد 11 ترخيصًا للأجانب

قال أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 11 ترخيصا لأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.وأوضح أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 191 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقى 57 شكوى عمالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لـ15 شكوى منهم، وتم تسوية 9 شكاوى وديا، و13 شكوى ما زالت تحت البحث.أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 48 منشأة، وإعادة التفتيش على 74 منشأة، وأسفر عن تحرير 41 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوات للتوعية.وقال إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.