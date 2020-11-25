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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون الأكاديمي والبحثي مع بيلاروسيا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:51 ص
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
ريم محمود _ إسراء جمال
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- الخشت: بحثنا عقد شراكات في مجالات الطب والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وتعلم اللغة العربية وتبادل الأساتذة والطلاب
- علاقاتنا الخارجية تتحرك على خريطة علاقات مصر الدولية وتصب في خطتها الاستراتيجية للتنمية الشاملة


استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، سيرجى تيرتنتييف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبُل التعاون المستقبلي بين جامعة القاهرة وجامعات دولة بيلاروسيا في المجالات الأكاديمية والبحثية.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، عقد شراكات أكاديمية وبحثية في عدة مجالات من بينها الطب والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، وتبادل الأساتذة والطلاب بين الجانبين، والعمل المشترك في الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى دعم دراسة اللغة العربية لطلاب دولة بيلاروسيا.

كما تطرق النقاش إلى دراسة وضع آليات تنظم أوجه التعاون المستقبلي في مختلف المجالات التي تمت مناقشتها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن علاقاتنا الخارجية تتحرك على خريطة علاقات مصر الدولية وتصب في خطتها الاستراتيجية للتنمية الشاملة، مضيفا أن جامعة القاهرة تهتم بالتعاون الأكاديمي والبحثي في مختلف المجالات لدعم العملية التعليمية والبحثية.

وأوضح أن أبحاث الجامعة الخاصة بفيروس كورونا بلغت ربع إنتاج مصر البحثي، وأنه تم تشكيل 5 فرق بحثية بالجامعة لإجراء الأبحاث في التجارب السريرية على كوفيد 19، والتي نجحت في تحديد الشفرة الوراثية لفيروس كورونا المستجد وتحديد النوع المنتشر في مصر، والمساهمة في تحديد بروتوكولات علاج فعالة.

ومن جانبه، أعرب سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، عن سعادته بأن يكون هناك تعاون مستقبلي بين جامعة القاهرة والجامعات البيلاروسية، وهو أحد أوجه التعاون في العلاقات المصرية البيلاروسية، مشيرًا إلى أن أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين تدريب الشباب على وظائف المستقبل.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، استقبل في فبراير الماضي، رئيس جامعة بيلاروسيا الحكومية البروفيسور أندريا كارول، ووفد من البرلمان البيلاروسي، لتحقيق مزيد من التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية البيلاروسية في مجالات عديدة من بينها الطب والصيدلة والهندسة.

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