13882 إصابة جديدة و229 وفاة بكورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، تسجيل 13 ألفًا و882 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 661 ألفًا و858 حالة.وقال ستيبانوف -وفقًا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء- إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تشمل 684 طفلًا و615 عاملًا في القطاع الصحي في أوكرانيا.وأضاف أنه تم تسجيل 229 حالة وفاة فيما تماثل 8420 شخصًا للشفاء وانتقل ألف و818 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وشهدت منطقة دنيبروبتروفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة زابوريزهيا تليها العاصمة كييف ثم أوديسا.