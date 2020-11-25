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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الوطنية للانتخابات» تتابع حصر أصوات الناخبين بجولة الإعادة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:31 ص
انتخابات النواب
انتخابات النواب
حسام محفوظ - أشرف لاشين
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تتابع اللجان العامة بالمحافظات، تلقي نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك تمهيدًا لإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات بعد مراجعتها.

وبدأت في التاسعة من مساء أمس اللجان الفرعية في فرز أصوات الناخبين بعد غلق باب الاقتراع بجولة الإعادة بـ 13محافظة، حيث تقوم اللجان العامة، بحصر وتجميع أصوات الناخبين الواردة من اللجان الفرعية عقب وصول رؤساء اللجان الفرعية إلى مقر اللجنة العامة.

ويعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، وكل قائمة أمام الحضور من المرشحين وممثلى القوائم أو وكلائهم وكذلك متابعي منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية والزائرين ووسائل الإعلام الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدًا لإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات.

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