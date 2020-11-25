10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في المكسيك
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:40 ص
أ ش أطباعة
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 10 آلاف و794 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ الأول من أغسطس الماضي.
وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أنه تم تسجيل 813 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 102 ألف و739 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و60 ألفًا و152 حالة.
وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أنه تم تسجيل 813 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 102 ألف و739 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و60 ألفًا و152 حالة.