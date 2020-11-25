10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 10 آلاف و794 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ الأول من أغسطس الماضي.وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أنه تم تسجيل 813 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 102 ألف و739 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و60 ألفًا و152 حالة.