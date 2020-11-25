«الصحة» ترفع الطوارئ بمركز الخدمات الطارئة لمواجهة الطقس السيئ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الطوارئ والاستعداد بمركز الخدمات الطارئة 137، بالتزامن مع التقلبات الجوية وموجة الطقس السيئ التي ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.وأكدت الوزارة زيادة عدد العاملين النوبتجيين بالمركز، والمتابعة الدورية مع المستشفيات لتوفير أسرة رعاية شاغرة بالأقسام الحرجة.ولفتت إلى أنه سيتم متابعة حالة المصابين في المستشفيات وتوفير الأطباء والتجهيزات والرعاية الطبية اللازمة، ورعاية المصابين في مراكز التأهيل البدنى التابعة للوزارة دون مقابل بالنسبة للحالات التى تحتاج لرعاية خاصة بعد الحادث.