منهم 22 من ذوي القدرات.. تعيين 351 شابًا بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 351 شابًا، منهم 22 شابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم 602 شباب.وأوضح الوزير، أن المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا، بصرف 10 آلاف جنيه لـ5 عمال منحة مولود، و5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، ومنحة وفاة وقدرها 2000 جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 27 ألف جنيه لـ11 عاملا، فضلًا عن تسجيل 43 عاملا جديدًا على المنظومة.