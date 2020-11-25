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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

السبت.. انطلاق مهرجان «ما بعد كورونا» بجاليري ضي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:24 ص
جاليري ضي
جاليري ضي
آلاء حسن
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ينطلق مساء السبت المقبل، مهرجان "ما بعد الكورونا"، بأتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليرى ضي"، ويقام برعاية مؤسسة الزاهدية للثقافة والإبداع، ويرأسه الناقد الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة المصري الأسبق.

ويضم المهرجان أعمالا متنافسة من إنتاج الفنانين والأدباء والموسيقيين، المصريين والسعوديين والعرب المقيمين فى البلدين، التي أنتجوها خلال فترة الحظر والجائحة الوبائية، فى الفن التشكيلي والشعر والقصة القصيرة والموسيقى.

وتقدم للمشاركة في مسابقة المهرجان أكثر من ألفي فنان ومبدع بكافة فروعها، واختارت لجان الفرز والتحكيم التي تضم نخبة من الفنانين والنقاد والأدباء، ثلاثمائة متسابق بعد الفرز الأخير لكافة الأعمال، فيما يشارك عدد من كبار الفنانين بأعمال خارج المنافسة.

وتشكلت لجنة تحكيم الفن التشكيلي برئاسة الفنان محمد عبلة وعضوية الفنانين سمير الدهام وطارق الكومي والدكتور عادل ثروت والدكتور سعيد بدر، وضمت لجنة تحكيم مسابقة الشعر الناقد والشاعر محمد بدوي والشاعر محمد سليمان والشاعر عبد الناصر هلال، فيما تشكلت لجنة تحكيم القصة القصيرة من أحمد الخميسي والدكتور رضا البهات والكاتب الصحفى أسامة الرحيمي.

وتكونت لجنة تحكيم الموسيقى من الدكتور فوزي الشامي والدكتور محمد بيومي والدكتور عبد الرحمن إبراهيم.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون إن إعلان نتائج التحكيم سيكون يوم افتتاح المهرجان، ويقيم جاليري ضي حفلا كبيرا لتوزيع جوائز المهرجان لاحقا، وتصل قيمتها إلى 750 ألف جنيه مصري.

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