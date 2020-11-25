وزير الري يستعرض خطة المشروعات القومية

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، لمتابعة تنفيذ الأعمال التى تقوم بها الوزارة ومناقشة خطط الوزارة والمشروعات القومية التي تقوم الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على الموارد الذاتية المتاحة.واستعرض وزير الرى خلال الاجتماع اليوم الأربعاء، عدة مشروعات يتم تنفيذها ضمن خطة العام المالي الحالي تستهدف تعظيم الموارد المائية وتحقيق الإستفادة القصوى منها، واتخاذ عدة إجراءات لترشيد إستهلاك المياه في الرى، منها مشروع تحديث نظم الري، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر بشواطئ المدن الساحلية، والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بالمحافظات، وذلك ضمن المشروعات القومية لتقليل كمية المياه المنصرفة بالبرك والمصارف وترشيد الاستهلاك.وأكد وزير الموارد المائية والرى، على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أنه يتم الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ، مشيرا إلى استمرارية المتابعة والانهاء في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومى.