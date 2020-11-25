مسرح الجمهورية يستضيف حفل توزيع جوائز «المواهب الذهبية» لأصحاب الهمم

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم" برئاسة الدكتور محمد عبدالغني، وذلك في السابعة مساء الأحد 29 نوفمبر بمسرح الجمهورية.وصرح الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أن المسابقة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، وأنه تقدم للمسابقة هذا العام 300 متسابق من مختلف محافظات مصر، والجديد في هذا الموسم مشاركة طلبة عدد من الجامعات ومنها جامعة الأزهر، جامعة جنوب الوادي، جامعة عين شمس، جامعة قنا، وجامعة المنصورة.من جهتها، أعربت الدكتورة هادية صابر، نائب رئيس الجمعية، عن سعادتها للتعاون بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وأضافت أن المسابقة هذا العام تم تنظيمها في ظروف بالغة الصعوبة في ظل جائحة كورونا، حيث تم اتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية أثناء أعمال لجنة التحكيم، التي ضمت مجموعة متميزة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الغناء برئاسة أ.د مصطفى محمد رئيس قسم الغناء الأوبرالي بالكونسرفتوار وعضوية: د. نسرين رشدي وكيل معهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، د. سحر أمين الأستاذ بقسم الأداء بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، د. سماح إسماعيل أستاذ الغناء العربي والموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، د. مدحت عبدالسميع أستاذ الموسيقى العربية وآلة الكمان بالمعهد العالي للموسيقى العربية، د. علاء فتحي أستاذ التأليف والنظريات بالمعهد العالي للموسيقي العربية، د. أحمد محمد عبدالله مدرب الأصوات ومحفظ التراث بدار الأوبرا.