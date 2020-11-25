مناقشة آلية تنفيذ تكليفات السيسي.. مدبولي يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة عدد من الملفات التنموية والملفات الشائكة.ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء، تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي أمس بتوفير مزيد الكمامات من خلال وزارة التموين، وفي المدارس وكل الأماكن المثيلة، بوصفها خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا.كما يناقش المجلس تداعيات الطقس السيئ على سير المشروعات ومدى تأثيره على انتشار فيروس كورونا وجاهزية الوزارات والجهات المعنية ومدى جاهزية كل منهم للتعامل مع الوضع.ومن المرتقب أن يناقش رئيس الوزراء استعداد الوزارات للانتقال الحكومي المراقب للعاصمة الإدارية الجديدة، تزامنًا مع تدريب الموظفين المنتقلين إلى هناك، وانتهاء مرافق الحي الحكومي وجاهزيته للعمل.