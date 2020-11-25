تعرفى على أعراض الجمود العضلى

أعراض المرض

يجد الشخص نفسه فاقد القدرة على الحديث أو الحركة ويصبح متخشبا في مكانه، وهو ما يطلق عليه متلازمة التخشب أو الجمود العضلي.- تصبح أطراف المريض أشبه بالشمع- التحديق-الانسحاب من المكان- رفض الكلام وتناول الطعام- أخذ وضعيات غير معتادةوأوضحت دراسة تم نشرها عبر موقع HEALTH أنه لا يزال العلماء في موضع البحث ليكتشفوا السبب الحقيقي وراء شعور المرضى بهذة الأعراض، وأرجعوا السبب لشلل الإرادة وغيرها من الأمراض الشبيهه في أعراض الإضطراب السابق.يتحسن حوالي من 70 إلى 80% ممن يعانون من التخشب بمجرد الحصول على جرعة من البنزوديازيبين" مما يجعل المريض في حالة جيدة، لكن في حالة تناول العلاج الخاطىء لن يستغرق الأمر كثيرًا حتى يؤدي الجمود التام لمشاكل طبية كتجلط الأوردة العميقة والإنصمام الرئوي والجفاف والعدوى.