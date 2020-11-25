355 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 355 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 11 حالة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى مائة ألف و498 حالة، تعافى منهم 95 ألفا و344 حالة.وأضافت أن هناك 4278 حالة نشطة في البلاد بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 876 وفاة بعد تسجيل ثلاث وفيات أمس.