ارتفاع إصابات كورونا في تايلاند لـ 3926

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 3926 حالة بعد تسجيل أربع حالات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج وتم وضعهم قيد الحجر الصحي.وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و780 حالة، بينما توفي 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 92 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.